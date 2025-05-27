Жара закончится уже очень скоро: синоптики дали прогноз

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Жаркая погода в центральных регионах страны вызвана действием блокирующего антициклона. Из-за исключительной прозрачности воздуха солнечное излучение беспрепятственно прогревает нижние слои атмосферы. В очаге этого высокого давления погода тихая и благоприятная. Однако на окраинах антициклона уже ощущается воздействие циклонов: это мощные ливни и шквалистый ветер.

В столичном регионе до четверга сохранится солнечная и сухая погода, днем воздух прогревается до +27…+28 °С. При этом ветер останется довольно сильным. Но скоро погода в Москве и ближайших областях испортится, пойдут дожди с грозами. Понизится и температура: в выходные станет свежее, на термометрах всего +20…+21 °С.