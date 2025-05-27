Председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов принял участие во встрече Владимира Путина с представителями деловых кругов

Участниками обсуждения стали руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет, успешно замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, активно осваивают внешние рынки.

Предпринимателями были озвучены проблемы, связанные с изменением логистики, кооперационных цепочек, нарушением механизмов международных платежей.

На встрече был затронут вопрос экспортных ограничений и законодательного регулирования процесса импортозамещения: «Ваши компании занимают всё более прочные позиции внутри страны, а также уверенно конкурируют за рубежом. Благодаря гибкости подходов и, конечно, качеству своей продукции увеличивают поставки на перспективные мировые рынки. И хочу вас заверить, что государство обязательно продолжит поддерживать вас и ваши усилия, будет подставлять плечо для реализации ваших инициатив», – отметил Президент России Владимир Путин.

Председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов подчеркнул значимость данного мероприятия и прокомментировал итоги встречи: «Затронутые в обсуждении темы особенно актуальны для отраслей промышленности и диалог прошел конструктивно. Встреча крайне полезна и нужна для определения дальнейших шагов стратегии развития».