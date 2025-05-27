  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов принял участие во встрече Владимира Путина с представителями деловых кругов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов принял участие во встрече Владимира Путина с представителями деловых кругов

Председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов принял участие во встрече Владимира Путина с представителями деловых кругов

Встреча состоялась 26 мая, в День российского предпринимательства,

Участниками обсуждения стали руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет, успешно замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, активно осваивают внешние рынки.

Предпринимателями были озвучены проблемы, связанные с изменением логистики, кооперационных цепочек, нарушением механизмов международных платежей.

На встрече был затронут вопрос экспортных ограничений и законодательного регулирования процесса импортозамещения: «Ваши компании занимают всё более прочные позиции внутри страны, а также уверенно конкурируют за рубежом. Благодаря гибкости подходов и, конечно, качеству своей продукции увеличивают поставки на перспективные мировые рынки. И хочу вас заверить, что государство обязательно продолжит поддерживать вас и ваши усилия, будет подставлять плечо для реализации ваших инициатив», – отметил Президент России Владимир Путин.

Председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов подчеркнул значимость данного мероприятия и прокомментировал итоги встречи: «Затронутые в обсуждении темы особенно актуальны для отраслей промышленности и диалог прошел конструктивно. Встреча крайне полезна и нужна для определения дальнейших шагов стратегии развития».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:17 0
Другие статьи по темам
Люди
Александр Шамсутдинов
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Под Тулой Daewoo Nexia на встречке влетела в столб
Под Тулой Daewoo Nexia на встречке влетела в столб
Жара закончится уже очень скоро: синоптики дали прогноз
Жара закончится уже очень скоро: синоптики дали прогноз
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.