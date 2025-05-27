В Щекино женщину повторно осудили за контрабанду почти 8 тысяч пачек сигарет

Фото из архива Myslo.

Она получила испытательный срок и штраф в 500 тысяч рублей.

Гособвинитель прокуратуры Щекино поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 56-летней местной жительницы. В ноябре 2024 года она купила у неустановленного лица 7,9 тысячи пачек сигарет без маркировок. Их стоимость составила свыше одного миллиона рублей.

Суд назначил женщине наказание в виде условного срока продолжительностью два с половиной года и штраф в сумме полумиллиона рублей. Дополнительно установлен двухлетний испытательный срок.

Ранее за первое аналогичное правонарушение в марте 2024 года суд вынес приговор в виде штрафа в 400 тысяч рублей.