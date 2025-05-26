Детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей» состоялся в Туле. Фоторепортаж Myslo

25 мая Тула стала центром настоящего футбольного праздника. На территории Центра игровых видов спорта состоялся Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей», который проводит благотворительный фонд «Ветер добрых перемен».

Этот фестиваль — не просто соревнование, это шанс для детей, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях, раскрыть свои таланты и почувствовать себя настоящими победителями. В числе участников — воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, а также дети из неблагополучных и неполных семей. Особое внимание уделено детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых предусмотрен уникальный «Звездный матч», где они смогут блистать на поле в компании настоящих спортивных звезд.

В минувшее воскресенье в Тулу приехали по-настоящему легендарные спортсмены: тренер московского «Спартака» Олег Романцев, голкипер сборной СССР Ринат Дасаев, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года в составе сборной России Игорь Семшов.

Участников турнира приветствовал заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин:

— В Тульской области при поддержке губернатора Дмитрия Миляева сегодня создается множество возможностей для развития всех видов спорта. За последние восемь лет мы открыли в регионе более 200 объектов: футбольные и хоккейные площадки, площадки для занятий легкой атлетикой и другими видами спорта. Сегодня с нами здесь спортсмены, которые вписали свои имена в историю российского и мирового футбола. Желаю всем участникам хорошего настроения и побед, — сказал Алексей Давлетшин.

После церемонии открытия, на которой Олег Романцев вместе с одним из воспитанников детского дома произвел символический удар по мячу, наступило время футбола.

Захватывающие матчи группового этапа сменялись зрелищными играми в формате плей-офф. Кроме этого, для детей был организован конкурс «Король пенальти».

А кульминацией фестиваля стал гала-матч, в котором юные футболисты смоли встретиться с настоящими звездами российского футбола. После финального свистка все дети смогли пообщаться с легендарными спортсменами и взять у них автографы.