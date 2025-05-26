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Детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей» состоялся в Туле. Фоторепортаж Myslo

Детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей» состоялся в Туле. Фоторепортаж Myslo

Подготовили для вас картинки с Всероссийского турнира.

25 мая Тула стала центром настоящего футбольного праздника. На территории Центра игровых видов спорта состоялся Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат Победителей», который проводит благотворительный фонд «Ветер добрых перемен».

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Этот фестиваль — не просто соревнование, это шанс для детей, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях, раскрыть свои таланты и почувствовать себя настоящими победителями. В числе участников — воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, а также дети из неблагополучных и неполных семей. Особое внимание уделено детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых предусмотрен уникальный «Звездный матч», где они смогут блистать на поле в компании настоящих спортивных звезд.

В минувшее воскресенье в Тулу приехали по-настоящему легендарные спортсмены: тренер московского «Спартака» Олег Романцев, голкипер сборной СССР Ринат Дасаев, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года в составе сборной России Игорь Семшов. 

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Участников турнира приветствовал заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин:

— В Тульской области при поддержке губернатора Дмитрия Миляева сегодня создается множество возможностей для развития всех видов спорта. За последние восемь лет мы открыли в регионе более 200 объектов: футбольные и хоккейные площадки, площадки для занятий легкой атлетикой и другими видами спорта. Сегодня с нами здесь спортсмены, которые вписали свои имена в историю российского и мирового футбола. Желаю всем участникам хорошего настроения и побед, — сказал Алексей Давлетшин.

После церемонии открытия, на которой Олег Романцев вместе с одним из воспитанников детского дома произвел символический удар по мячу, наступило время футбола. 

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Захватывающие матчи группового этапа сменялись зрелищными играми в формате плей-офф. Кроме этого, для детей был организован конкурс «Король пенальти».

А кульминацией фестиваля стал гала-матч, в котором юные футболисты смоли встретиться с настоящими звездами российского футбола. После финального свистка все дети смогли пообщаться с легендарными спортсменами и взять у них автографы.

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