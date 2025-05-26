5 беспилотников за полчаса сбили над Тулой утром 26 мая

Иллюстрация Минобороны РФ.

В период с 7.20 до 7.50 дежурные средства ПВО уничтожено 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Тульской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

