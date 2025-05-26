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5 беспилотников за полчаса сбили над Тулой утром 26 мая
Иллюстрация Минобороны РФ.

5 беспилотников за полчаса сбили над Тулой утром 26 мая

Туляки сообщали, что около 7 часов утра слышали сильный грохот.

В период с 7.20 до 7.50 дежурные средства ПВО уничтожено 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Тульской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
 

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