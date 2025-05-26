Елена Шмелева назначена руководителем тульского центра «Герой 71»  

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Елена Шмелева назначена руководителем Центра поддержки «Герой 71». Об этом сообщает министерство труда и социальной защиты Тульской области.

Елена Владимировна родилась в 1987 году в Северо-Задонске. Получила высшее юридическое и психологическое образование. Работала в общественной организации, Аппарате Общественной палаты Тульской области. Руководила региональным исполкомом Народного фронта в регионе.



Депутат Тульской городской Думы, председатель комиссии по патриотическому воспитанию, работе с ветеранскими организациями, ветеранами боевых действий и их семьями.



С начала СВО принимала активное участие в сборе и доставке гуманитарной помощи для бойцов и жителей новых и приграничных регионов страны. Награждена медалью Минобороны России «Участнику специальной военной операции».



Перед Еленой Шмелевой поставлены задачи по развитию Центра «Герой 71» и его филиальной сети. В Центре в режиме «одного окна» участники СВО и других боевых действий, а также члены их семей могут получить широкий комплекс услуг — от юридических консультаций до помощи в любых вопросах.