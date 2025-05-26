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В Тульской области на железной дороге переименовали 7 остановочных пунктов и платформ

В Тульской области на железной дороге переименовали 7 остановочных пунктов и платформ

Рассказываем, о чем идет речь.

На Московской железной дороге в Тульской области переименовали семь остановочных пунктов и платформ, в названии которых ранее присутствовали числовые обозначения километров.

Как сообщает пресс-службы МЖД, переименование проведено с учётом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.

На участке Плеханово — Черепеть:

  • остановочный пункт 115-й км теперь называется Связист (вблизи н. п. Надеждино Дубенского р-на);
  • остановочный пункт 141-й км — Бабошино (вблизи н. п. Бабошино Дубенского р-на).

На участке Ожерелье — Узловая:

  • остановочный пункт 137-й км получил название Даниловское (д. Даниловское Венёвского р-на);
  • остановочный пункт 142-й км — Стомна (вблизи н. п. Стомна Венёвского р-на);
  • остановочный пункт 156-й км — Горшково (вблизи п. Горшковского Венёвского р-на);
  • остановочный пункт 166-й км — Казарма (вблизи с. Хрусловка Венёвского р-на);
  • остановочный пункт 180-й км — Борзовка (вблизи н. п. Борзовка Венёвского р-на).

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