В Тульской области на железной дороге переименовали 7 остановочных пунктов и платформ

На Московской железной дороге в Тульской области переименовали семь остановочных пунктов и платформ, в названии которых ранее присутствовали числовые обозначения километров.
Как сообщает пресс-службы МЖД, переименование проведено с учётом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.
На участке Плеханово — Черепеть:
- остановочный пункт 115-й км теперь называется Связист (вблизи н. п. Надеждино Дубенского р-на);
- остановочный пункт 141-й км — Бабошино (вблизи н. п. Бабошино Дубенского р-на).
На участке Ожерелье — Узловая:
- остановочный пункт 137-й км получил название Даниловское (д. Даниловское Венёвского р-на);
- остановочный пункт 142-й км — Стомна (вблизи н. п. Стомна Венёвского р-на);
- остановочный пункт 156-й км — Горшково (вблизи п. Горшковского Венёвского р-на);
- остановочный пункт 166-й км — Казарма (вблизи с. Хрусловка Венёвского р-на);
- остановочный пункт 180-й км — Борзовка (вблизи н. п. Борзовка Венёвского р-на).