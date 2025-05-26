В Тульской области на железной дороге переименовали 7 остановочных пунктов и платформ

Рассказываем, о чем идет речь.

На Московской железной дороге в Тульской области переименовали семь остановочных пунктов и платформ, в названии которых ранее присутствовали числовые обозначения километров.

Как сообщает пресс-службы МЖД, переименование проведено с учётом географических топонимов или других объектов, которые находятся рядом.

На участке Плеханово — Черепеть:

остановочный пункт 115-й км теперь называется Связист (вблизи н. п. Надеждино Дубенского р-на);

остановочный пункт 141-й км — Бабошино (вблизи н. п. Бабошино Дубенского р-на).

На участке Ожерелье — Узловая: