Туляков приглашают принять участие в онлайн-акции «Свеча памяти»

До 22 июня на сайте https://деньпамяти.рф/ каждый может зажечь свою виртуальную свечу и почтить память героев Великой Отечественной войны.

Цель акции – сохранение исторической памяти о Великой Победе нашего народа с помощью вовлечения граждан Российской Федерации в памятные мероприятия.

Онлайн-акция организована благотворительным фондом «Память поколений» как альтернатива в период пандемии, когда выход на улицу был затруднен или невозможен. Пандемия прошла, а онлайн-формат остался и с каждым годом только набирает популярность.

На платформе можно не только зажечь виртуальную свечу, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов Отечественной войны. На сайте опубликовано более 60 роликов с воспоминаниями о войне от первого лица: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей.