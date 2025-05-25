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  4. Дмитрий Миляев: «Подразделениями ПВО Минобороны России поражены 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
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Дмитрий Миляев: «Подразделениями ПВО Минобороны России поражены 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»

Дмитрий Миляев: «Подразделениями ПВО Минобороны России поражены 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»

Тульская область ночью снова подверглась массированной воздушной атаке ВСУ

В своем телеграм-канале губернатор Тульской области пишет:

— Всего с 22:08 24 мая до 08:00 25 мая подразделениями ПВО Минобороны России поражены 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В Туле после падения беспилотников повреждены несколько частных домовладений (кровля, остекление) и хозпростройки. Жильцов поврежденных МКД по улице Металлургов разместили в гостинице. 

В Епифани Кимовского района после попадания БПЛА в Никольский собор сгорел его купол. Пожар локализован. В близлежащих к собору жилых домах частично повреждено остекление.

По уточненной информации пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работу. Ситуация на контроле. 

Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов, незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.

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