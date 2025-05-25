Дмитрий Миляев: «Подразделениями ПВО Минобороны России поражены 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»

В своем телеграм-канале губернатор Тульской области пишет:

— Всего с 22:08 24 мая до 08:00 25 мая подразделениями ПВО Минобороны России поражены 20 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В Туле после падения беспилотников повреждены несколько частных домовладений (кровля, остекление) и хозпростройки. Жильцов поврежденных МКД по улице Металлургов разместили в гостинице.

В Епифани Кимовского района после попадания БПЛА в Никольский собор сгорел его купол. Пожар локализован. В близлежащих к собору жилых домах частично повреждено остекление.

По уточненной информации пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работу. Ситуация на контроле.

Будьте внимательны, в случае обнаружения подозрительных предметов, незамедлительно сообщайте по телефонам экстренных служб: 01, 101, 112.