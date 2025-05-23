В первый день ЕГЭ тульские школьники сдали химию, историю и литературу

Фото Дмитрия Дзюбина.

В регионе начался основной период проведения ЕГЭ-2025. Он продлится до 4 июля.

В 2025 году в Тульской области ЕГЭ сдают более 5000 человек. В регионе открыто 43 пункта проведения экзаменов, которые полностью оснащены оборудованием для печати и сканирования материалов, стационарными металлодетекторами, средствами видеонаблюдения.

Мониторинг хода экзаменов будут вести общественные наблюдатели. Также в этом году в экзаменационных пунктах присутствуют представители родительской общественности, которые будут следить за соблюдением прав выпускников и комфортностью экзаменационной процедуры.

Для получения аттестата выпускникам необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и математике, остальные предметы они сдают по своему выбору для представления этих результатов при поступлении в вуз.

Как сообщает министерство образования Тульской области, самыми популярными среди предметов по выбору у одиннадцатиклассников региона в этом году стали обществознание, биология, информатика и физика.

Сегодня — в первый день экзаменов — по 800 человек написали экзамен по химии и истории, более 400 — по литературе.

Напомним, с прошлого года у выпускников текущего года есть возможность пересдачи одного из экзаменов. Это можно будет сделать 3 и 4 июля.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ, выпускники и их родители могут задать специалистам Рособрнадзора по телефону горячей линии: +7 (495) 198-92-38. Обо всех нарушениях на ЕГЭ можно сообщить по телефону линии доверия: +7 (495) 198-93-38. Контактный телефон в министерстве образования Тульской области: +7(4872) 22-40-41.