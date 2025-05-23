В 2025 году в Тульской области трудоустроят 10 тысяч подростков

Фото Алексея Пирязева.

Накануне, 22 мая, в правительстве Тульской области обсудили вопрос трудоустройства подростков. В этом году власти планируют вовлечь во временные работы порядка 10 тысяч подростков. На особом контроле трудоустройство ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Рабочие места представили 109 работодателей, в том числе 11 из внебюджетного сектора экономики. В их число вошли предприятия и организации сферы здравоохранения, культуры, промышленности, а также центры образования различных муниципальных образований.

— Трудоустройство для ребят — это не только первые заработанные своим трудом деньги, но и возможность попробовать себя в разных профессиях. В этом году запланировано проведение более 500 профориентационных активностей, в которых примут участие более 15 тысяч подростков, — сказала зам. председателя регионального правительства Ольга Гремякова.