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Аномально жаркого лета в Центральной России не будет: синоптики развенчали фейки
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Аномально жаркого лета в Центральной России не будет: синоптики развенчали фейки

Специалисты центра погоды «Фобос» спрогнозировали обычное лето без температурных аномалий.

Синоптики обвинили некоторые СМИ в придумывании прогнозов об аномально жарком лете. И развенчали этот миф.

— Аномально жаркого лета в центральной части Европейской России в нынешнем году не будет!

В «Фобосе» напомнили, что по климатическим нормам жарким считается сезон с отклонением средней температуры от нормы на 3 и более градусов.

По прогнозам центра погоды, предстоящее лето в Центральной России пройдёт с положительной температурной аномалией в 1–2°. Самым тёплым из летних месяцев станет июнь. Его средняя температура превысит норму на 2–3°, а июль и август пройдут с превышением нормы на 0,5–1,5°.

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сегодня, в 10:33 −3
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