ПВО в Тульской области отражает 15-ю атаку беспилотников подряд

Туляки снова сообщают о громких хлопках.

В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА.

— Подразделения ПВО Минобороны России отражают пятнадцатую атаку. За последние двое суток уничтожено 37 беспилотников, — сообщает губернатор Дмитрий Миляев.