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ПВО в Тульской области отражает 15-ю атаку беспилотников подряд

ПВО в Тульской области отражает 15-ю атаку беспилотников подряд

Туляки снова сообщают о громких хлопках.

В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. 

— Подразделения ПВО Минобороны России отражают пятнадцатую атаку. За последние двое суток уничтожено 37 беспилотников, — сообщает губернатор Дмитрий Миляев.

Сюжет: Массированная атака БПЛА 20-22 мая
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