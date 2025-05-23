ПВО в Тульской области отражает 15-ю атаку беспилотников подряд

В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА.
— Подразделения ПВО Минобороны России отражают пятнадцатую атаку. За последние двое суток уничтожено 37 беспилотников, — сообщает губернатор Дмитрий Миляев.
Туляки снова сообщают о громких хлопках.
В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА.
— Подразделения ПВО Минобороны России отражают пятнадцатую атаку. За последние двое суток уничтожено 37 беспилотников, — сообщает губернатор Дмитрий Миляев.
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен