Майские праздники в России предложили сделать непрерывными

Фото Алексея Пирязева.

Если инициативу одобрят, то мы будем отдыхать с 1 по 9 мая.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил в 2026 году сделать непрерывные выходные в период с 1 по 9 мая. Соответствующее обращение он направил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову, пишет ТАСС.

Если инициативу одобрят, то в мае 2026 года будет 16 выходных и всего 15 рабочих дней.

«Прошу вас при формировании производственного календаря на 2026 год учитывать запрос общества о непрерывности периода майских праздников и выходных в 2026 году», — говорится в его письме главе Минтруда.