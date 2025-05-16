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Майские праздники в России предложили сделать непрерывными
Фото Алексея Пирязева.

Майские праздники в России предложили сделать непрерывными

Если инициативу одобрят, то мы будем отдыхать с 1 по 9 мая.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил в 2026 году сделать непрерывные выходные в период с 1 по 9 мая. Соответствующее обращение он направил министру труда и социальной защиты России Антону Котякову, пишет ТАСС.

Если инициативу одобрят, то в мае 2026 года будет 16 выходных и всего 15 рабочих дней.

«Прошу вас при формировании производственного календаря на 2026 год учитывать запрос общества о непрерывности периода майских праздников и выходных в 2026 году», — говорится в его письме главе Минтруда.

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Фотограф:
сегодня, в 13:05 0
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