В Туле пройдет XIII Международный фестиваль моды и красоты FASHION STYLE

Фото Алексея Пирязева.

17 и 18 мая наш город превратится в модную столицу России. Фестиваль пройдет в творческом индустриальном кластере «Октава».

За годы проведения в фестивале FASHION STYLE приняли участие 750 дизайнеров и брендов из 69 регионов России, а также дизайнеры из Казахстана, Белоруссии и Франции.

Основная задача фестиваля — предоставить возможность молодым брендам продемонстрировать свои коллекции на профессиональной площадке и получить оценку экспертов индустрии моды. FASHION STYLE выступает в качестве стартап-площадки для начинающих дизайнеров, открывает новые имена широкой публике и способствует их продвижению.

Этой весной в рамках ХIII Международного фестиваля моды и красоты FASHION STYLE состоится региональный полуфинал Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», в котором примут участие 65 талантливых дизайнеров и коллективы театров моды из 27 регионов России и Республики Беларусь.

По итогам конкурса будут выбраны лучшие дизайнеры, которые получат возможность продемонстрировать свои коллекции на финале Международного конкурса «Русский силуэт» и Международной неделе моды в Москве.

Фестиваль будет проходить два дня. Один из дней будет полностью посвящен детской и подростковой моде.

В рамках фестиваля пройдет региональный полуфинал Международного конкурса «Русский силуэт»; национальный конкурс «Лучшая модель года»; региональный полуфинал Всероссийского конкурса «Детская супермодель России», а также областной конкурс красоты и таланта «Краса Тулы 2025».

Международный фестиваль FASHION STYLE проводится при поддержке Благотворительного фонда «Русский силуэт» и правительства Тульской области. С 2012 года региональным представителем конкурса «Русский силуэт» в Тульской области является генеральный директор группы компаний Linda Алла Бурлина.

Начало показов: 17 мая в 16.00, 18 мая в 15.00. 6+