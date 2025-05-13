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В Заречье приставы опечатали закрытую за антисанитарию кофейню
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В Заречье приставы опечатали закрытую за антисанитарию кофейню

Работа кафе была приостановлена судом на 30 суток.

Судебные приставы исполнили постановление суда об административном приостановлении деятельности кофейни «Drink@Talk» за нарушение санитарных норм.

Установлено, что в заведении на ул. Октябрьской нет моечных ванн – руки и посуду сотрудники мыли прямо в туалете. Кроме того, владелец кофейни сэкономил на рабочей одежде для персонала, а сами сотрудники не смогли подтвердить специалистам Роспотребнадзора прохождение медосмотра.

Кроме того, в организации не разработаны и не утверждены технологические документы по изготовлению продукции. Всё это создаёт непосредственную реальную угрозу жизни и здоровью людей, поэтому было принято решение об административном приостановлении деятельности кафе на 30 суток. 

Судебный пристав сразу же выехал по месту нахождения организации общепита и опечатал помещение. Руководству кофейни разъяснено, что неисполнение требований пристава грозит штрафными санкциями.

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Место
Тулаулица Октябрьская

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