В Заречье приставы опечатали закрытую за антисанитарию кофейню

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Судебные приставы исполнили постановление суда об административном приостановлении деятельности кофейни «Drink@Talk» за нарушение санитарных норм.

Установлено, что в заведении на ул. Октябрьской нет моечных ванн – руки и посуду сотрудники мыли прямо в туалете. Кроме того, владелец кофейни сэкономил на рабочей одежде для персонала, а сами сотрудники не смогли подтвердить специалистам Роспотребнадзора прохождение медосмотра.

Кроме того, в организации не разработаны и не утверждены технологические документы по изготовлению продукции. Всё это создаёт непосредственную реальную угрозу жизни и здоровью людей, поэтому было принято решение об административном приостановлении деятельности кафе на 30 суток.

Судебный пристав сразу же выехал по месту нахождения организации общепита и опечатал помещение. Руководству кофейни разъяснено, что неисполнение требований пристава грозит штрафными санкциями.