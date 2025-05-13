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На Станиславского продолжается капремонт дороги и трамвайных путей
Фото: пресс-служба администрации Тулы

На Станиславского продолжается капремонт дороги и трамвайных путей

Завершить его городские власти обещают к середине июня.

На ул. Станиславского капитально ремонтируют участок от ул. Н. Руднева до пр. Ленина протяженностью 1,7 км. Работы стартовали 1 апреля, их выполняют сотрудники МКП «Тулгорэлектротранс». 

Чтобы не перекрывать движение, ремонт ведётся ночью: с 22.30 до 5.00. Уже заменена рельсошпальная решетка и балластный слой, ведутся работы по подбивке шпал и рихтовке пути. Запланирована сварка и шлифовка стыковых соединений.

С 25 апреля также идет ремонт дорожного покрытия на ул. Станиславского на участке от пр. Ленина до ул. Н. Руднева. Выполнены работы по фрезерованию покрытия, специалисты приступили к устройству выравнивающего слоя асфальтобетона, поднятию крышек люков смотровых колодцев, замене бордюров. После этого будет уложен верхний слой асфальта.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов поручил завершить ремонт трамвайных путей на ул. Станиславского до начала реконструкции Орловского путепровода. Работы должны закончиться к середине июня.

 

 

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