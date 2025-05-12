В Туле на 30 суток закрыли кофейню Drink& Talk: инвентарь там мыли в общем туалете

А у персонала отсутствовала рабочая одежда.

Советский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ в отношении ИП Чекрыгин Д. Н. (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания).

Судом установлено, что 5 мая в кофейне Drink& Talk сотрудниками регионального Роспотребнадзора была проведена выездная проверка. По результатам проверки были обнаружены множественные нарушения:

производственное помещение не оборудовано раковиной для мытья рук персонала;

отсутствует хо­лодное и горячее водоснабжение и водоотведение, отсутствуют резервные водонагреватели, организация не обеспечена условиями для обработки инвентаря;

отсутствует возможность качественно мыть, дезинфици­ровать и высушивать используемый инвентарь для вспенивания молока (отсутствуют необходимые емко­сти, дезинфицирующие средства, инструкции к ним) — мытье инвентаря осуществляется в общем туалете подвального помещения;

для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пище­вой продукции на предприятии не предусмотрено для работника производственного помещения (индивиду­ального шкафа) специально отведенного места для одежды второго и третьего слоя, обуви, хранение осу­ществляется беспорядочно на стеллаже;

специально отведенного места для хранения рабочей одежды, фар­тука, головного убора при посещении туалета;

у персонала на момент осмотра отсутствовал головной убор, специальная рабочая одежда;

на момент осмотра не представлены сведения о прохождении сотрудником организации обще­ственного питания профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, медицинского осмотра, вак­цинации; на сиропах, молоке, сливках, соке, тонике, используемых для приготовления напитков, не указаны даты вскрытия, что не позволяет оценить сроки годности с момен­та вскрытия для контроля обеспечения качества и безопасности такой продукции.

Выявленные нарушения санитарного законодательства являются непосредственной угрозой для жизни и здоровья людей.

Постановлением судьи работу кофейни приостановили на 30 суток.