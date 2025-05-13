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Из-за масштабных отключений тулякам бесплатно раздадут воду
Фото Дмитрия Дзюбина.

Из-за масштабных отключений тулякам бесплатно раздадут воду

Публикуем список адресов, которые останутся без водоснабжения.

14 мая с 8.00 до 20.00 будет прекращена подача холодной воды в части Пролетарского округа: в квартале, ограниченном улицами Пролетарская — Епифанская — Кирова — Марата. В с. Алешня, с. Маслово (по ул. Электронной, Радиотехнической, Лазерной, Белевской, Белоусовский бульвар, Ландышевой, Васильковой, Лесной), в ЖК «Притяжение», ЖК «Петровский квартал», в п. Косая Гора.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов:

  • южнее улицы Гоголевской,
  • квартале ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • д. Гостеевка,
  • Новомосковское шоссе,
  • в районе Зеленстроя,
  • п. Рассвет,
  • п. Иншинский,
  • Скуратовские поселки,
  • п. Мясново,
  • п. Лихвинка,
  • п. Михалково.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа. 

Туляков просят заранее запастись водой.

Как сообщает администрация Тулы, для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача воды. 

FireShot Capture 013 - 14 мая в Туле будет организована раздача воды_ - [tula-r71.gosweb.gosuslugi.ru].png

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