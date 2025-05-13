Из-за масштабных отключений тулякам бесплатно раздадут воду

Фото Дмитрия Дзюбина.

Публикуем список адресов, которые останутся без водоснабжения.

14 мая с 8.00 до 20.00 будет прекращена подача холодной воды в части Пролетарского округа: в квартале, ограниченном улицами Пролетарская — Епифанская — Кирова — Марата. В с. Алешня, с. Маслово (по ул. Электронной, Радиотехнической, Лазерной, Белевской, Белоусовский бульвар, Ландышевой, Васильковой, Лесной), в ЖК «Притяжение», ЖК «Петровский квартал», в п. Косая Гора.

Пониженное давление холодного водоснабжения будет в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов:

южнее улицы Гоголевской,

квартале ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

д. Гостеевка,

Новомосковское шоссе,

в районе Зеленстроя,

п. Рассвет,

п. Иншинский,

Скуратовские поселки,

п. Мясново,

п. Лихвинка,

п. Михалково.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Туляков просят заранее запастись водой.

Как сообщает администрация Тулы, для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.