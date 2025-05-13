Из-за масштабных отключений тулякам бесплатно раздадут воду

14 мая с 8.00 до 20.00 будет прекращена подача холодной воды в части Пролетарского округа: в квартале, ограниченном улицами Пролетарская — Епифанская — Кирова — Марата. В с. Алешня, с. Маслово (по ул. Электронной, Радиотехнической, Лазерной, Белевской, Белоусовский бульвар, Ландышевой, Васильковой, Лесной), в ЖК «Притяжение», ЖК «Петровский квартал», в п. Косая Гора.
Пониженное давление холодного водоснабжения будет в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов:
- южнее улицы Гоголевской,
- квартале ограниченном улицами пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- д. Гостеевка,
- Новомосковское шоссе,
- в районе Зеленстроя,
- п. Рассвет,
- п. Иншинский,
- Скуратовские поселки,
- п. Мясново,
- п. Лихвинка,
- п. Михалково.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Туляков просят заранее запастись водой.
Как сообщает администрация Тулы, для жителей в течение дня будет организована бесплатная раздача воды.