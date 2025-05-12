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В тульской «Октаве» создадут картину из велосипедов

В тульской «Октаве» создадут картину из велосипедов

Она будет представлена на столичной выставке современного искусства.

Во вторник, 13 мая, в творческом индустриальном кластере «Октава» тульская художница Екатерина Доронина в сотрудничестве с международной вело командой «Марафон-Тула» проведет уникальный творческий перфоманс.

В режиме реального времени будет создана картина с использованием велосипедов, которая затем будет представлена на выставке в галерее современного искусства А3 в Москве.

После перфоманса зрители смогут задать вопросы участникам команды и узнать о подготовке к международным соревнованиям «Гран-при Тула». Вход свободный, начало – в 15.00.

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