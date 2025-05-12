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Пруд с черепахами у Павшинского моста завалили мусором и бревнами

Пруд с черепахами у Павшинского моста завалили мусором и бревнами

О печальном состоянии водного объекта сообщают местные жители.

На оперативном совещании у губернатора рассмотрели обращение от туляка Юрия Турманова. Он написал, что пруд у Павшинского моста в Мясново завален бревнами и мусором. 

Дмитрий Миляев призвал к ответу главу администрации Тулы Илью Беспалова. По словам Беспалова, водный объект расположен в районе дома № 1 по улице Павшинский Мост и официального статуса не имеет:

— Несколько лет назад в пруд местные жители выпустили водных черепах. Силами главного управления администрации Тулы по Привокзальному округу регулярно проводятся мероприятия по уборке прилегающей к пруду территории. Но крупногабаритный и летучий мусор появляется опять. По состоянию на 5 мая силами администрации проведены очередные работы по наведению санитарного порядка. Но отмечу, что с 2022 года факт обитания черепах в пруду не подтвержден. 

Также глава администрации уточнил, что пруд засоряется из-за не очень бережного отношения к природе людей из близлежащих многоквартирных домов. 

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