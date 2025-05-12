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В Узловой мать убила двухлетнюю дочку: дело направлено в суд

В Узловой мать убила двухлетнюю дочку: дело направлено в суд

Это убийство стало для женщины не первым — в 2012 году она зарубила отчима топором.

Тульский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Узловой Елены С. Женщина обвиняется в убийстве дочери, сообщает пресс-служба областного суда.

По версии следствия, 16 июня 2024 года обвиняемая находилась у себя дома вместе с двухлетней дочкой. Ребенок захотел взять стеклянную кружку с кухонного стола. Елена С., испугавшись, что девочка разобьет кружку, схватила дочь за руку и швырнула в сторону. Малышка ударилась о тумбочку и умерла. Причина смерти — тупая травма живота с кровотечением в брюшную полость. 

В судебном процессе Елена С. признала вину полностью и согласилась с обвинением. Следующее заседание по этому делу состоится в конце мая.

По информации Myslo, ранее женщина уже была судима за убийство. В 2012 году она зарубила отчима топором. Пьяной Елене не понравилось, что нетрезвый мужчина в нецензурной форме приказывал ей убраться из квартиры. 

— Он лежал на полу в коридоре, матерился и обидно меня обзывал. Я разозлилась, взяла из комнаты топор и начала бить его по голове. Остановилась, когда увидела мозг. Тряпочкой вытерла кровь с пола, а потом легла спать, — из показаний Елены С. 

Приговором суда ей было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. После отбытия наказания Елену С. судили еще дважды: за кражу и уклонение от административного надзора. 

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