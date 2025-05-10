Пропавший в Туле 45-летний Андрей Дубенчук найден живым

Ранее волонтеры «ЛизаАлерт» сообщали о розыске 45-летнего Андрея Дубенчука, который пропал 6 мая. Его искали полиция и поисковики.
Как сообщили Myslo близкие Андрея, сегодня мужчина нашелся. Подробности не разглашаются.
С ним все в порядке.
Ранее волонтеры «ЛизаАлерт» сообщали о розыске 45-летнего Андрея Дубенчука, который пропал 6 мая. Его искали полиция и поисковики.
Как сообщили Myslo близкие Андрея, сегодня мужчина нашелся. Подробности не разглашаются.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Перейти в Telegram