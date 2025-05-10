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Пропавший в Туле 45-летний Андрей Дубенчук найден живым

Пропавший в Туле 45-летний Андрей Дубенчук найден живым

С ним все в порядке.

Ранее волонтеры «ЛизаАлерт» сообщали о розыске 45-летнего Андрея Дубенчука, который пропал 6 мая. Его искали полиция и поисковики.

Как сообщили Myslo близкие Андрея, сегодня мужчина нашелся. Подробности не разглашаются.

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сегодня, в 16:07 +2
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