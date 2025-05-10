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ДТП с перевертышем: на Демидовской плотине опрокинулся Chery
Фотоt.me/dtp4p и t.me/tulazest. Видео Людмилы Кутьиной

ДТП с перевертышем: на Демидовской плотине опрокинулся Chery

Авария произошла 10 мая на трамвайных путях напротив Водоканала.

Днем 10 мая на Демидовской плотине столкнулись Renault Duster и Chery. От удара китайский кроссовер перевернулся.

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По сообщениям очевидцев, Duster двигался по трамвайным путям, а Chery заходил на поворот или разворот. В одном из автомобилей был ребенок. О пострадавших пока не сообщается, однако, как говорят очевидцы, приехали реанимация и пожарные.

UPD. Как сообщили в ГАИ, 38-летний водитель Chery, по предварительной информации, при выполнении разворота совершил столкновение с движущимся в попутном направлении Duster и опрокинулся. В результате пострадал 34-летний пассажир китайского кроссовера. Он доставлен в больницу. 

 

На месте собралась пробка.

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