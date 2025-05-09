Яснополянский музей выпустил фильм к 80-летию Победы

Фильм рассказывает о событиях, происходивших в Ясной Поляне накануне и во время Великой Отечественной войны. История раскрывается через подлинные документы из архива музея-усадьбы. Центральное место в повествовании занимают записи хранителя музея Сергея Ивановича Щеголева и его сестры, научного сотрудника, Марии Ивановны. В фильме также можно увидеть книгу регистрации посетителей, книгу отзывов с записями красноармейцев и гитлеровцев, отчеты о работе музея в годы войны.

— В архиве яснополянского музея — сотни и тысячи документов. Сегодня наше внимание сосредоточено на нескольких из них. Они относятся к 40-м годам прошлого века — по ним мы можем восстановить картину событий военных лет», — рассказывает в фильме сотрудник яснополянского музея Елизавета Пискарева.

Как работал музей в военные годы и кто посещал его в тот период? Как долго Ясная Поляна была оккупирована? Как сотрудники музея и жители деревни пережили оккупацию? Как скоро после окончания оккупации музей был восстановлен? Когда в Ясную Поляну вернулись вещи из эвакуации, отправленные в Томск в 1941 году? На эти и другие вопросы с помощью архивных документов отвечает новый фильм яснополянского музея.

— 80 тысяч посетителей в военные годы. Солдаты, шедшие на фронт со словами «За «Войну и мир» — огонь!». Музейщики и жители деревни, тушившие пожар в доме Толстого. Все они защищали усадьбу Льва Николаевича, страну и саму идею человечности. Через десятилетия, со страниц архивных документов они говорят с нами и просят не забывать, что любовь и мир — это ежедневный труд, — подчеркивает Елизавета Пискарева.

В фильме показываются мемориальные фотографии из фондов яснополянского музея и Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве.

Фильм «Архив войны. Ясная Поляна» доступен на Rutube-канале музея, а также на страницах в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте».

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