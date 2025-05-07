В Туле взлетели цены на такси на фоне сбоев связи: из Заречья в центр – 1000 рублей

Фото Алексея Пирязева.

В Туле на фоне сбоев со связью и интернетом взлетели цены на такси. Так, к примеру, поездка с ул. Пузакова до площади Ленина обойдется минимум в 999 рублей, а комфорт — 1041 рубль.

Уехать с Зеленстроя до ул. Металлургов — 850 рублей эконом и 1100 рублей — комфорт:

Из Мясново до центра города — 799 рублей минимально, а комфорт — 986 рублей:

При этом сервис отмечает, что сохраняются проблемы со связью, приложение может работать некорректно.

То, что вам удалось вызвать такси, еще не гарантирует, что поездка вообще состоится.

Что в Туле происходит со связью, читайте в нашей специальной статье по ссылке.