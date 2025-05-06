  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С 1 мая въезд в Кондуки снова стал платным - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С 1 мая въезд в Кондуки снова стал платным
Фото Алексея Пирязева.

С 1 мая въезд в Кондуки снова стал платным

Туристический сезон там продлится до 30 сентября.

С 1 мая вновь установлен платный въезд на территорию зоны отдыха «Кондуки» (Романцевские горы) в Тульской области. Такое решение принято администрацией Узловского района. Введённая мера обусловлена началом туристического сезона и необходимостью финансирования работ по благоустройству и развитию данной местности.

Оплата взимается в зависимости от категории транспортного средства:

  • легковой автомобиль — 200 рублей;
  • внедорожники, микроавтобусы, пикапы и лимузины — 300 рублей;
  • грузовые автомобили, автобусы и аналогичные транспортные средства — 500 рублей;
  • мотоциклы, мопеды и прочие виды лёгкой мототехники — 100 рублей.

На территории будут установлены шлагбаумы для контроля въезда. Бесплатные парковки появятся на специально подготовленных площадках, покрытых щебнем.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему въезд в Кондуки стал платным и куда пойдут деньги отдыхающих. Почитать можно по ссылке

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 12:53 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
кондукивъездтуристический сезон

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области ощущается острый дефицит акушерок
В Тульской области ощущается острый дефицит акушерок
В апреле на дорогах Тульской области предотвратили почти пять тысяч нарушений ПДД
В апреле на дорогах Тульской области предотвратили почти пять тысяч нарушений ПДД
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.