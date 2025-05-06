С 1 мая въезд в Кондуки снова стал платным

Фото Алексея Пирязева.

Туристический сезон там продлится до 30 сентября.

С 1 мая вновь установлен платный въезд на территорию зоны отдыха «Кондуки» (Романцевские горы) в Тульской области. Такое решение принято администрацией Узловского района. Введённая мера обусловлена началом туристического сезона и необходимостью финансирования работ по благоустройству и развитию данной местности.

Оплата взимается в зависимости от категории транспортного средства:

легковой автомобиль — 200 рублей;

внедорожники, микроавтобусы, пикапы и лимузины — 300 рублей;

грузовые автомобили, автобусы и аналогичные транспортные средства — 500 рублей;

мотоциклы, мопеды и прочие виды лёгкой мототехники — 100 рублей.

На территории будут установлены шлагбаумы для контроля въезда. Бесплатные парковки появятся на специально подготовленных площадках, покрытых щебнем.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему въезд в Кондуки стал платным и куда пойдут деньги отдыхающих. Почитать можно по ссылке.