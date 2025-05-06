В апреле на дорогах Тульской области предотвратили почти пять тысяч нарушений ПДД

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Чаще всего водители нарушали правила перевозки детей.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области провели большое профилактическое мероприятие по повышению безопасности дорожного движения, проходившее с 10 по 29 апреля. Всего за указанный период организовано 434 различных рейда, направленных на предотвращение аварийных ситуаций.

За время операции зафиксировано и ликвидировано 4873 нарушения ПДД, среди которых:

выявлено 65 случаев отказа водителей от медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение;

остановлено 199 водителей, незаконно управлявших транспортными средствами без соответствующих разрешений;

пресечено 228 случаев опасных манёвров с выездом на встречную полосу, девять из которых повторялись неоднократно;

выявлено 290 нарушений, связанных с неправильной перевозкой детей в автомобилях;

зарегистрирован 141 случай несоблюдения приоритета пешеходов на дорогах;

зафиксировано 12 фактов игнорирования взрослыми родительских обязанностей по защите и контролю поведения несовершеннолетних.

Кроме того, сотрудники ГАИ отстранили от вождения 90 водителей в состоянии алкогольного опьянения, из них 21 водителя привлекли к уголовной ответственности за повторное вождение в нетрезвом виде (статья 264.1 УК РФ).