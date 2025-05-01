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В Туле отремонтируют более 11 км дорог
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле отремонтируют более 11 км дорог

Работы уже идут на ул.Болдина, Тихмянова и Макаренко.

В областной столице в 2025 году отремонтируют более 11 км дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», рассказал глава администрации Тулы Илья Беспалов. 

Это 5 улиц: Макаренко, Тихмянова, Пузакова, Кирова и два участка на Болдина (от ул. Зои Космодемьянской до пр. Ленина и от ул. Болдина, д. 15 до Одоевского путепровода). Также полностью обновят остановки общественного транспорта, установят дорожные знаки, обустроят пешеходные переходы.

«Осмотрел ход работ на ул. Макаренко. Здесь ремонт стартовал в начале апреля. Уже выполнены фрезерование дорожного покрытия и устройство выравнивающего слоя», — отметил в своем телеграм-канале чиновник. 

Подрядчик устанавливает бортовые камни и асфальтирует тротуары. 

Также работы по нацпроекту начались на ул. Болдина и Тихмянова. В ближайшее время подрядчик выйдет на ул. Пузакова и Кирова.

 

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