Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

30 апреля в Туле отметили День создания пожарной охраны России. Сотрудники МЧС провели парад пожарной техники. Колонна спецавтомобилей прошла по центральным улицам областного центра до Белоусовского парка, где и развернулись главные активности.

На мероприятие были приглашены, в том числе, и воспитанники кадетских классов МЧС. Ребята приняли участие в практических занятиях по отработке навыков оказания первой помощи, ознакомились с экспонатами передвижной пожарно-технической выставки, экипировкой водолазов-спасателей и беспилотными летательными аппаратами ведомства.

Для маленьких гостей праздника спасатели подготовили интерактивные площадки, где дети смогли посоревноваться в перетягивании пожарного рукава, примерить боевую одежду пожарного, а также попробовать сбить струей воды из пожарного рукава специально подготовленные мишени.

Гостей угостили кашей, приготовленной на полевой кухне, и горячим чаем.