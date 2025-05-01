Синоптики предсказали тулякам неласковый май

Фото Артема Жильцова.

Апрель оказался на редкость теплым — средняя температура месяца была на два градуса выше климатической нормы. Зафиксировано семь температурных рекордов, а максимальная отметка достигла +26 градусов. Финальная неделя перед началом последнего весеннего месяца принесла прохладу, намекнув на характер предстоящего мая, пишут синоптики.

После аномально теплой первой половины весны, значительно превышавшей среднюю температуру на 2–5 градусов, наступит период нормализации климатических условий, возможно даже с лёгким понижением относительно привычных норм.

Первая декада мая станет самой холодной частью месяца: дневные температуры окажутся на 2–3 градуса ниже среднестатистического уровня. Количество осадков также увеличится примерно вдвое против нормы. Возможны небольшие заморозки, поэтому дачникам лучше подождать начала второй недели, прежде чем высаживать растения.

Со второй декады погода стабилизируется: ночами ожидается +5…+10°C, днем воздух прогреется до +15…+20°C. Уровень осадков приблизится к среднему значению. Третья декада порадует сухими солнечными днями — уровень осадков составит всего 60–80% от нормы.

Таким образом, май завершится температурой чуть ниже средней и умеренной влажностью, плавно готовя россиян к началу лета. Летняя жара начнется точно в срок согласно календарному графику, однако без резких скачков и перегрева.