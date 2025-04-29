Где в Туле 30 апреля отключат электроэнергию

30 апреля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии в Туле с 9.00 не будет по следующим адресам:

ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 20-72 (чётн.), 1-а, 2-а, 4-а, 6-а, 8-а, 10-а, 10-б, 10-в, 28-а, 30-а, 34-а, 34-б, 40-а, 59-а, 70-а,

ул. Н. Островского, 2-8 (чётн.),

3-й пр-зд Н. Островского, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 2-а,

ул. Л. Толстого 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 65-а/1, 66/1, 69-а,

ул. Буденного 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 27-а, 33/1, 34-а, 34/1, 50-а,

пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 13-а, 14/1,

ул. Тимирязева 28-34 (чётн.), 31, 33,

ул. Переносная, 2-7,

ул. Железнодорожная, 1-10, 1-а, 2-в, 1-б, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 2-а, 1-в,

ул. Кропоткина, 3-23,

ул. Куренкова, 2-42 (чётн.), 1-37-а (нечётн.),

ул. Токарева, 2-9,

ул. Грибоедова, 1-27 (нечётн.), 4-28 (чётн.),

ул. Приупская, 2, 3, 3-а, 5, 5-а,

ул. Металлургов, 77, 77-б, 79, 75-б.