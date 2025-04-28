Юные спортсмены из Тулы стали участниками шоу «Суперниндзя. Дети»

Фото пресс-службы телеканала СТС.

Туляки стали героями второго сезона спортивного шоу «Суперниндзя. Дети», премьера которого состоится 18 мая на телеканале СТС. Школьники поборются за приз 6 миллионов рублей, который разделят три победителя. Всего в телепроекте покоряют трассу 180 юных атлетов из 74 населенных пунктов России, Беларуси и даже Коста-Рики.

11-летняя тулячка Зарина Бобоева— участник и призёр соревнований по воздушной гимнастике. Родители девочки растят шестерых детей, вся семья живет в трёхкомнатной квартире, поэтому Зарина мечтает выиграть и купить дом, чтобы у каждого была своя комната. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

— Я смотрела и взрослый, и детский проекты «Суперниндзя». По телевизору всё выглядит не так страшно, как в жизни. Но я старалась не волноваться, чтобы руки не потели, думать о победе, — говорит Зарина.

За 13-летнего туляка Павла Шумилова болеет отец Иван. Мальчик занимается спортивной гимнастикой и старается достигать результатов, чтобы о его фамилии узнало как можно больше людей. Таким образом школьник хочет популяризировать свой род, ведь его прадед — Иван Шумилов — известный писатель на Алтае.

— У сына тренировки шесть дней в неделю по три часа. Иногда бегаем всей семьей, проверяем выносливость. Когда пришли на кастинг в шоу, впервые столкнулись с перепрыгиванием с турника на турник, поэтому стали искать похожие турники в парке и тренироваться, — делится Иван Шумилов.

Ведущими второго сезона шоу стали Роман Постовалов, Валерия Дергилёва и Василий Артемьев. Проект снимают в Минеральных Водах, где построили 86-метровую трассу с препятствиями, которые адаптировали под каждую возрастную категорию участников (9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет).

С каждым годом полоса с препятствиями в шоу становится сложнее.

— Уровень юных атлетов сильно поднялся за этот год и приближается к взрослым участникам, а в некоторых моментах даже выше. Мотивации у детей тоже побольше, поэтому препятствия стали намного сложнее, и правила теперь как во взрослой версии шоу, —говорит тренер и судья проекта, победитель взрослой версии шоу «Суперниндзя» Юрий Прокудин.