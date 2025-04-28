  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Юные спортсмены из Тулы стали участниками шоу «Суперниндзя. Дети» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Юные спортсмены из Тулы стали участниками шоу «Суперниндзя. Дети»
Фото пресс-службы телеканала СТС.

Юные спортсмены из Тулы стали участниками шоу «Суперниндзя. Дети»

Павел Шумилов и Зарина Бобоева показали отличную спортивную подготовку.

Туляки стали героями второго сезона спортивного шоу «Суперниндзя. Дети», премьера которого состоится 18 мая на телеканале СТС. Школьники поборются за приз 6 миллионов рублей, который разделят три победителя. Всего в телепроекте покоряют трассу 180 юных атлетов из 74 населенных пунктов России, Беларуси и даже Коста-Рики. 

СТС_Суперниндзя. Дети 2_Валерия Дергилёва.jpg

11-летняя тулячка Зарина Бобоева— участник и призёр соревнований по воздушной гимнастике. Родители девочки растят шестерых детей, вся семья живет в трёхкомнатной квартире, поэтому Зарина мечтает выиграть и купить дом, чтобы у каждого была своя комната. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Суперниндзя. Дети 2_Зарина Бобоева_Тула (2).jpg

— Я смотрела и взрослый, и детский проекты «Суперниндзя». По телевизору всё выглядит не так страшно, как в жизни. Но я старалась не волноваться, чтобы руки не потели, думать о победе, — говорит Зарина.

За 13-летнего туляка Павла Шумилова болеет отец Иван. Мальчик занимается спортивной гимнастикой и старается достигать результатов, чтобы о его фамилии узнало как можно больше людей. Таким образом школьник хочет популяризировать свой род, ведь его прадед — Иван Шумилов — известный писатель на Алтае.

Суперниндзя. Дети 2_Павел Шумилов_Тула (2).jpg

— У сына тренировки шесть дней в неделю по три часа. Иногда бегаем всей семьей, проверяем выносливость. Когда пришли на кастинг в шоу, впервые столкнулись с перепрыгиванием с турника на турник, поэтому стали искать похожие турники в парке и тренироваться, — делится Иван Шумилов. 

Ведущими второго сезона шоу стали Роман Постовалов, Валерия Дергилёва и Василий Артемьев. Проект снимают в Минеральных Водах, где построили 86-метровую трассу с препятствиями, которые адаптировали под каждую возрастную категорию участников (9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет).

СТС_Суперниндзя. Дети 2_Василий Артемьев_Валерия Дергилёва_Роман Постовалов.jpg

С каждым годом полоса с препятствиями в шоу становится сложнее.

— Уровень юных атлетов сильно поднялся за этот год и приближается к взрослым участникам, а в некоторых моментах даже выше. Мотивации у детей тоже побольше, поэтому препятствия стали намного сложнее, и правила теперь как во взрослой версии шоу, —говорит тренер и судья проекта, победитель взрослой версии шоу «Суперниндзя» Юрий Прокудин.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 20:40 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
шоу Супернинздя Дети

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Кировском сквере обустроят дополнительные дорожки
В Кировском сквере обустроят дополнительные дорожки
Под Тулой водитель очень уверенно проехал «против шерсти»
Под Тулой водитель очень уверенно проехал «против шерсти»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.