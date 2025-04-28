В Кировском сквере обустроят дополнительные дорожки

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Работы проведут в этом году.

В этом году в Кировском сквере 1 мая запустят новые фонтаны. По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, фонтанный комплекс получился эффектным.

Жители Пролетарского округа обратились к сити-менеджеру с просьбой обустроить дополнительные дорожки в сквере. Илья Ильич обсудил возможные варианты и дал поручение начальнику главного управления по Пролетарскому округу Максиму Колычеву и управлению по благоустройству провести данную работу в этом году.

— Люди протаптывают тропинки там, где им удобно ходить. По этим «народным тропам» уже видно, где необходимо обустроить полноценные тротуары. Пешеходные дорожки нужно сделать так, чтобы у жителей не было нужды вытаптывать газоны, — подчеркнул глава администрации.

Также он дал поручение осмотреть арт-объекты, игровые комплексы, тротуарную плитку в сквере и привести всё в порядок.