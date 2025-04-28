  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Кировском сквере обустроят дополнительные дорожки - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Кировском сквере обустроят дополнительные дорожки
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Кировском сквере обустроят дополнительные дорожки

Работы проведут в этом году.

В этом году в Кировском сквере 1 мая запустят новые фонтаны. По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, фонтанный комплекс получился эффектным.

Жители Пролетарского округа обратились к сити-менеджеру с просьбой обустроить дополнительные дорожки в сквере. Илья Ильич обсудил возможные варианты и дал поручение начальнику главного управления по Пролетарскому округу Максиму Колычеву и управлению по благоустройству провести данную работу в этом году. 

— Люди протаптывают тропинки там, где им удобно ходить. По этим «народным тропам» уже видно, где необходимо обустроить полноценные тротуары. Пешеходные дорожки нужно сделать так, чтобы у жителей не было нужды вытаптывать газоны, — подчеркнул глава администрации.

Также он дал поручение осмотреть арт-объекты, игровые комплексы, тротуарную плитку в сквере и привести всё в порядок. 

Галерея
показать все фотографии

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 21:00 0
Другие статьи по темам
Люди
Илья Беспалов
Место
Тула
Прочее
Кировский сквер

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская делегация провела переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана
Тульская делегация провела переговоры с потенциальными партнерами из Узбекистана
Юные спортсмены из Тулы стали участниками шоу «Суперниндзя. Дети»
Юные спортсмены из Тулы стали участниками шоу «Суперниндзя. Дети»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.