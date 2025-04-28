На выезде из Тулы возле кладбищ 29 апреля ограничат движение транспорта

Это связано с Радоницей.

29 апреля с 00.00 до 17.00 в Туле будут введены ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств:

по Новомосковскому шоссе (нечетная сторона) напротив Центрального входа Смоленского кладбища — на участке от дома С5 по ул. Центральной, дер. Малевка до ул. Центральной, дер. Малевка;

по ул. Пржевальского в районе Смоленского кладбища (вход № 3).

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать маршруты объезда.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, также на Радоницу количество автобусов, осуществляющих перевозки до кладбища, будет увеличено до 36 единиц техники: