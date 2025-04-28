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На выезде из Тулы возле кладбищ 29 апреля ограничат движение транспорта

На выезде из Тулы возле кладбищ 29 апреля ограничат движение транспорта

Это связано с Радоницей.

29 апреля с 00.00 до 17.00 в Туле будут введены ограничения остановки и стоянки всех видов транспортных средств:

  • по Новомосковскому шоссе (нечетная сторона) напротив Центрального входа Смоленского кладбища — на участке от дома С5 по ул. Центральной, дер. Малевка до ул. Центральной, дер. Малевка;
  • по ул. Пржевальского в районе Смоленского кладбища (вход № 3).

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Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать маршруты объезда.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, также на Радоницу количество автобусов, осуществляющих перевозки до кладбища, будет увеличено до 36 единиц техники:

  • маршрут 13 — 5 ед.;
  • маршрут 13А — 5 ед.;
  • маршрут 1 — 9 ед.;
  • маршрут 52В — 3 ед.;
  • маршрут 16 — 3 ед.;
  • маршрут 18 — 7 ед.;
  • маршрут 28 — 4 ед.

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