Тулякам предлагают выбрать территорию для создания новой экотропы

Жители Тульской области могут выбрать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) для создания новой экотропы. Всего в регионе 56 особо охраняемых природных территорий, включая национальный парк «Тульские засеки» и «Романцевские горы».

На основании анонимного опроса Минприроды Тульской области определит самую популярную территорию для создания экотропы. В ходе опроса респондентам предлагается ответить, знают ли они о существовании ООПТ и где, по их мнению, следует разработать маршрут для прогулок на природе.