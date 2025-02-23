В Тульской области ищут родственников красноармейца Василия Рыжова

Фото Ирины Таначовой

Он погиб в августе 1942 года в Смоленской области.

Волонтёры поисковых отрядов «Надежда» и «Судьба человека» просят туляков помочь найти родственников воина, чьи останки были обнаружены в ходе полевых работ 9 февраля.

Экспертам лаборатории «Солдатский медальон» удалось прочитать нестандартную записку, написанную солдатом на очень тонкой бумаге. Владельцем медальона оказался Василий Егорович Рыжов, 1901 года рождения, уроженец д. Кураково Белевского района Тульской области.

Он был призван в армию Белевским, погиб 16 августа 1942 года. Первым местом захоронения значится село Матренино Темкинского района Смоленской области. Однако уточняется, что красноармеец Рыжов не был там захоронен - останки его были подняты в поле.

Жену Василия Рыжова звали Татьяной Ивановной, у них было двое детей. Всех, кому что-либо известно о семье бойца, просят связаться с Ириной Таначовой.