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Где в Туле не будет электричества 24 февраля

Где в Туле не будет электричества 24 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Вересаева, 122-136 (чётн.),
  • ул. Дмитрия Ульянова, 33,
  • пер. 2-й Парковый, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
  • ул. Одоевская, 52,
  • Скуратово, п. Горняк, 1-й пр-д, 1-27,
  • 2-й пр-д, 2-20,
  • 3-й пр-д, 2-10,
  • 4-й пр-д, 5-32,
  • 5-й пр-д, 3-21,
  • ул. Садовая, 1-34,
  • п. Октябрьский, 1-й пр-д, 2-21,
  • 2-й пр-д, 3-29,
  • 3-й пр-д, 3-34,
  • 4-й пр-д, 32-42,
  • ул. Щедрина, 1-40,
  • ул. Овражная, 1-23,
  • ул. Гагарина, 1-12,
  • ул. Чекалина,
  • СНТ «УВД-1», СНТ «УВД-2»,
  • п. Северный: ул. Центральная, 1-5 (нечётн.), 7-а, 11,
  • ул. Набережная, 1-7 (нечётн.), 4-14 (чётн.).

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