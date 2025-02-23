Где в Туле не будет электричества 24 февраля

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Вересаева, 122-136 (чётн.),
- ул. Дмитрия Ульянова, 33,
- пер. 2-й Парковый, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.),
- ул. Одоевская, 52,
- Скуратово, п. Горняк, 1-й пр-д, 1-27,
- 2-й пр-д, 2-20,
- 3-й пр-д, 2-10,
- 4-й пр-д, 5-32,
- 5-й пр-д, 3-21,
- ул. Садовая, 1-34,
- п. Октябрьский, 1-й пр-д, 2-21,
- 2-й пр-д, 3-29,
- 3-й пр-д, 3-34,
- 4-й пр-д, 32-42,
- ул. Щедрина, 1-40,
- ул. Овражная, 1-23,
- ул. Гагарина, 1-12,
- ул. Чекалина,
- СНТ «УВД-1», СНТ «УВД-2»,
- п. Северный: ул. Центральная, 1-5 (нечётн.), 7-а, 11,
- ул. Набережная, 1-7 (нечётн.), 4-14 (чётн.).