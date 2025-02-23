Представители Роскадастра расскажут тулякам о кадастровых работах

Филиал ППК «Роскадастр» по Тульской области проведет телефонную горячую линию по вопросу оказания филиалом кадастровых работ.

С 1 марта 2025 года сделки с земельными участками не могут быть выполнены, если сведений об их границах нет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Внесение в ЕГРН сведений о границах земельного участка осуществляется на основании заявления об осуществлении государственного кадастрового учёта и межевого плана. За изготовлением межевого плана по установлению или уточнению границ участка можно обратиться в филиал ППК «Роскадастр» по Тульской области.

Получить актуальную информацию об услугах возможно по телефону 8(991)528-06-08. Горячая линия пройдёт 26 февраля, с 10.00 до 12.00. На вопросы туляков ответит и. о. начальника производственного отдела Юлия Попова. Звоните по телефону: 8(4872)77-33-17, добавочный 0-2205.