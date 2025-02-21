В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Вечером 21 февраля, в 23.36, на территории Тульской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Соответствующее сообщение распространило министерство региональной безопасности.
Будьте бдительны. Единый номер вызова экстренных служб: 112.
Будьте бдительны и осторожны!
Вечером 21 февраля, в 23.36, на территории Тульской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Соответствующее сообщение распространило министерство региональной безопасности.
Будьте бдительны. Единый номер вызова экстренных служб: 112.
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