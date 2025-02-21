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СК выясняет причину скоропостижной смерти школьника в Туле

СК выясняет причину скоропостижной смерти школьника в Туле

по факту смерти подростка возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 19 февраля в одном из домов, расположенных на улице Ложевой в Туле. По информации Myslo, там скоропостижно скончался подросток — ученик Центра образования № 25.

Следователем отдела по Пролетарскому району Тулы СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летнего мальчика, по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В целях установления точной причины смерти следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственными органами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

По нашей информации, предварительная причина смерти — передозировка наркотическими веществами.

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сегодня, в 15:04 +1
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