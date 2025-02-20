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В Алексинском районе перезахоронили двух красноармейцев
Фото Михаила Корнеева предоставлено пресс-службой правительства Тульской области

В Алексинском районе перезахоронили двух красноармейцев

Их останки обнаружили члены тульской поисковой организации «Безмолвие» во время проведения работ в деревне Даниловка.

В четверг, 20 февраля, в д. Борисово прошел траурно-торжественный митинг, посвященный перезахоронению в братскую могилу останков двух неизвестных солдат.  В мероприятии приняли участие тульские поисковики, депутат Тульской областной Думы Юрий Моисеев, глава Алексина Эдуард Эксаренко, заместитель руководителя городской администрации Александр Федоров, ветераны специальной военной операции и общественники.

– В этом году исполняется 80 лет со дня Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Многие из советских бойцов, к сожалению, остались лежать в местах сражений. Мы считаем своим долгом найти и перезахоронить всех солдат с почестями, которых они заслужили. Мы обязуемся продолжать поисковую работу и надеемся, что алексинцы примут обязательство сохранить память об этих героях, – сказал председатель поисковой организации «Безмолвие» Даниил Яковчук.

Панихиду по красноармейцам перед захоронением их останков провел благочинный церквей Алексинского района протоиерей Михаил Никитин. Присутствующие почтили память солдат минутой молчания и возложили к братской могиле цветы.

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вчера, в 20:52 +2
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Тульская областьАлексинский район

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