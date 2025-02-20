Тульские полицейские тестируют спецавтомобиль Haval с отсеком для задержанных

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В УМВД России по Тульской области проходит испытание специализированный автомобиль, предназначенный для патрульно-постовой службы полиции. Автомобиль разработан и произведен автозаводом Haval совместно с ООО «СТ Нижегородец».

Машина сделана на базе кроссовера Haval Jolion и полностью соответствует требованиям, предъявляемыми к органам внутренних дел для соблюдения прав и свобод граждан. На кузов автомобиля нанесена цветографическая схема, а на крыше закреплена сигнальная громкоговорящая установка.

Задний ряд сидений переделан в пространство для задержанных, отделённое от передней части салона перегородкой. Кроме того, предусмотрен отсек для специализированных технических устройств.

Спецавтомобиль оснащён аппаратно-программным комплексом видеонаблюдения, комплектом бортового оборудования ГЛОНАСС, дополнительным аккумулятором, радиостанцией, дополнительными разъёмами USB и авторозетками.

Тульским полицейским предстоит в течение двух месяцев оценить функциональность машины, работоспособность и удобство использования специального и дополнительного оборудования. Все замечания и комментарии будут учтены производителем при запуске серийного производства модели.