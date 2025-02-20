  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские полицейские тестируют спецавтомобиль Haval с отсеком для задержанных - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские полицейские тестируют спецавтомобиль Haval с отсеком для задержанных
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Тульские полицейские тестируют спецавтомобиль Haval с отсеком для задержанных

Машина, сделанная на базе кроссовера Haval Jolion, предназначена для сотрудников патрульно-постовой службы.

В УМВД России по Тульской области проходит испытание специализированный автомобиль, предназначенный для патрульно-постовой службы полиции. Автомобиль разработан и произведен автозаводом Haval совместно с ООО «СТ Нижегородец».

Машина сделана на базе кроссовера Haval Jolion и полностью соответствует требованиям, предъявляемыми к органам внутренних дел для соблюдения прав и свобод граждан. На кузов автомобиля нанесена цветографическая схема, а на крыше закреплена сигнальная громкоговорящая установка.

IMG_4832_aaa2_kopiya-800x600.jpg

Задний ряд сидений переделан в пространство для задержанных, отделённое от передней части салона перегородкой. Кроме того, предусмотрен отсек для специализированных технических устройств.

Спецавтомобиль оснащён аппаратно-программным комплексом видеонаблюдения, комплектом бортового оборудования ГЛОНАСС, дополнительным аккумулятором, радиостанцией, дополнительными разъёмами USB и авторозетками.

IMG_4826_1-800x600.jpg

Тульским полицейским предстоит в течение двух месяцев оценить функциональность машины, работоспособность и удобство использования специального и дополнительного оборудования. Все замечания и комментарии будут учтены производителем при запуске серийного производства модели.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
УМВД России по Тульской областиполициятульская полицияавтомобильHaval
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие дома Тулы будут обесточены 21 февраля
Какие дома Тулы будут обесточены 21 февраля
В Алексинском районе перезахоронили двух красноармейцев
В Алексинском районе перезахоронили двух красноармейцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.