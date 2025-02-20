Роспотребнадзор забраковал больше 500 килограммов некачественных продуктов в тульских школах

Фото Алексея Пирязева.

В 2024 году Роспотребнадзор Тульской области контролировал 1830 учреждений для детей и подростков. Специалисты следили за условиями воспитания, обучения, отдыха, питания детей, сообщает пресс-служба ведомства.

За год провели 1111 профилактических визитов, 352 внеплановые и 17 плановых проверок детских организаций. Во время проверок брали пробы пищи и продуктов для анализа.

Специалисты провели следующие исследования:

1357 проб готовых блюд на микроорганизмы,

181 проба на правильность приготовления,

203 пробы на наличие витамина C,

1867 проб на калорийность и состав,

661 проба продуктов на микроорганизмы,

435 проб на химические показатели,

593 пробы на вредные вещества.

Анализ показал улучшение качества питания в детских учреждениях. Например, в 2024 году не нашли ни одного блюда с недостатком витамина C, тогда как в 2023 году такие случаи составляли 1,9%.

Во время проверок изъяли 553,8 килограмма некачественных продуктов из-за истекшего срока годности, неправильного хранения или отсутствия документов.