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Роспотребнадзор забраковал больше 500 килограммов некачественных продуктов в тульских школах
Фото Алексея Пирязева.

Роспотребнадзор забраковал больше 500 килограммов некачественных продуктов в тульских школах

За год санитарные врачи провели 1111 профилактических визитов.

В 2024 году Роспотребнадзор Тульской области контролировал 1830 учреждений для детей и подростков. Специалисты следили за условиями воспитания, обучения, отдыха, питания детей, сообщает пресс-служба ведомства. 

За год провели 1111 профилактических визитов, 352 внеплановые и 17 плановых проверок детских организаций. Во время проверок брали пробы пищи и продуктов для анализа.

Специалисты провели следующие исследования:

  • 1357 проб готовых блюд на микроорганизмы,
  • 181 проба на правильность приготовления,
  • 203 пробы на наличие витамина C,
  • 1867 проб на калорийность и состав,
  • 661 проба продуктов на микроорганизмы,
  • 435 проб на химические показатели,
  • 593 пробы на вредные вещества.

Анализ показал улучшение качества питания в детских учреждениях. Например, в 2024 году не нашли ни одного блюда с недостатком витамина C, тогда как в 2023 году такие случаи составляли 1,9%.

Во время проверок изъяли 553,8 килограмма некачественных продуктов из-за истекшего срока годности, неправильного хранения или отсутствия документов.

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Автор:
сегодня, в 10:14 0
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