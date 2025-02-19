В Белоусовском парке прошёл рейд по соблюдению правил выгула собак

Фото: прес-служба ГУ ТО «Тульские парки»

В нём приняли участие сотрудники полиции, представители ГУ ТО «Природа» и ГУ ТО «Тульские парки», а также специалисты комитета ветеринарии Тульской области.

Владельцам собак напомнили и пояснили условия, при которых домашние животные могут находиться в общественных местах, согласно Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

За нарушение правил выгула владельцы собак могут получить предупреждение или штраф от 1500 до 3000 рублей. Если же собака во время прогулки напала на человека, сумма взыскания составит от 10 до 30 тысяч.

Эколог ГУ ТО «Природа» Никита Куликов напомнил, что на территории парка установлен режим особой охраны и выгул собак на ней не предусмотрен. Питомцы могут пугать диких животных в парке, вытаптывать редкие, находящиеся под охраной растения. Также выгул собак может привести к уплотнению почвы. Это ухудшает питание корней растений и может привести к их гибели.

На территории ЦПКиО им. П. П. Белоусова расположены три площадки для выгула собак:

Около технических ворот (вход с ул. Первомайская). В районе пляжной зоны со стороны улицы Тульского Рабочего Полка. По ул. Тульского рабочего полка, в районе дома № 98.

В Комсомольском и Пролетарском парках оборудовано по две площадки для выгула, в Рогожинском парке и Баташевском саду – по одной. Все они достаточно просторные, оборудованы атрибутами для дрессировки. Имеются скамейки для отдыха хозяев и урны.