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Илья Беспалов вручил ключи от новых квартир жителям аварийных бараков в пос. Ленинском

Илья Беспалов вручил ключи от новых квартир жителям аварийных бараков в пос. Ленинском

Торжественная церемония передачи ключей новоселам состоялась 19 февраля.

В каждой квартире — чистовая отделка, ламинат и даже натяжные потолки. Осталось только завезти мебель — и можно обустраиваться. Для тех, кто предыдущие несколько десятков лет жил в построенных еще в послевоенные годы бараках, это несказанная радость.

— В бараке нас поселили временно — завод тогда обещал через полгода дать благоустроенную квартиру. Мы с супругой стояли первые в очереди. Но ни через полгода, ни через пару лет не получили… Потом страна поменялась. В 2000-х годах барак был признан аварийным, и с тех пор мы ждали расселения. Поэтому для нас сегодняшний день особенный! — говорит Михаил Назаров.

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— Это небо и земля то, как мы жили и как будет сейчас. XXI век — а у нас воды в доме не было, все удобства на улице... Теперь все это уже осталось в прошлом! Научимся пользоваться электрической плитой — в бараке у нас газовая стоит, — перевезем вещи постепенно и заживем! Спасибо администрации города за квартиру, нам все тут нравится! — добавляет Ирина Назарова.

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С новосельем жителей поздравил глава администрации Тулы Илья Беспалов.

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— Аварийный фонд в пос. Ленинском составлял 12 домов, где жили 160 человек. Сегодня это уже в прошлом, потому что все 66 семей получат ключи от новых квартир. Квартиры приобретены в построенных домах за счет средств городского бюджета в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным, комфортным жильем отдельных категорий граждан МО город Тула». Я вам желаю здоровья, счастья, удачи и хорошей, счастливой жизни в новых квартирах. Поздравляю вас с новосельем!

Два пятиэтажных дома на ул. Микрорайон были построены за год. Специально для них был выделен земельный участок, рассказал председатель комитета имущественных и земельных отношений Тулы Андрей Слепцов. 

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Возведение началось 16 января 2024 года. За это время были не только закончены строительные и отделочные работы, подключены все коммуникации, но и благоустроена прилегающая территория.

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В ближайших планах администрации — расселение трех домов на ул. Маяковского в Скуратово, а также домов в Центральном и Зареченском округах Тулы.

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сегодня, в 17:13 0
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