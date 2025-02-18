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В Узловой закрыли кафе на Советской из-за антисанитарии
Фото УФССП по Тульской области.

В Узловой закрыли кафе на Советской из-за антисанитарии

Владельца обязали устранить нарушения в течение 90 суток.

В Узловой судебные приставы закрыли кафе на улице Советской на 90 суток по решению суда. Проверка показала, что в кафе нарушали санитарные нормы.

Посуду, мясо и овощи мыли в одной раковине. В холодильнике не разделяли сырую и готовую еду. Для уборки всех помещений использовали один и тот же инвентарь без маркировки. Не было емкостей для пищевых отходов, а помещения были грязными.

На кухне и в зале оставалась грязная посуда, а инвентарь был немаркированным и грязным. Не соблюдались правила дезинфекции, не было нужных средств и инструкций по их использованию. Не велись обязательные журналы и графики уборки, не проводились лабораторные исследования продуктов.

Нарушения создавали угрозу здоровью людей, поэтому суд приостановил работу кафе на 90 суток. Пристав опечатал помещение. Предпринимателю грозит штраф, если он не устранит все нарушения. 

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Автор:
сегодня, в 09:41 0
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