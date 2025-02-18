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Психопат из Новомосковска пытался сжечь двух людей: мужчина отправится на принудительное лечение

Психопат из Новомосковска пытался сжечь двух людей: мужчина отправится на принудительное лечение

Об этом сообщает областная прокуратура.

В Новомосковске 45-летний местный житель признан виновным в покушении на убийство двух человек.

Судом установлено, что 23 сентября 2024 года обвиняемый, страдающий хроническим психическим расстройством, поджег дверь квартиры, в которой находился его 24-летний знакомый с 53-летней матерью. Соседи потерпевших вызвали МЧС, и спасатели смогли потушить пожар. 

Суд признал мужчину виновным и освободил от уголовной ответственности, применив в отношении него принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.
 

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