Психопат из Новомосковска пытался сжечь двух людей: мужчина отправится на принудительное лечение

Об этом сообщает областная прокуратура.

В Новомосковске 45-летний местный житель признан виновным в покушении на убийство двух человек.

Судом установлено, что 23 сентября 2024 года обвиняемый, страдающий хроническим психическим расстройством, поджег дверь квартиры, в которой находился его 24-летний знакомый с 53-летней матерью. Соседи потерпевших вызвали МЧС, и спасатели смогли потушить пожар.

Суд признал мужчину виновным и освободил от уголовной ответственности, применив в отношении него принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.

