Музей роботов и видеоигр в Туле: управление танком, интерактивные экскурсии и дни рождения в VR очках

Для гостей здесь ждет:
- Интерактивные экскурсии и общение с роботами
- Шоу роботов-танцоров
- История видеоигр в формате квиза
- Игры на приставках разных поколений
- Мультимедийные танцы, боулинг, теннис.
- Гонки на автосимуляторах
- Более 100 игр в VR очках
- Водные и американские горки, качели, управление самолетом или танком на VR симуляторе
- Праздники, дни рождения, выпускные и групповые экскурсии.
Музей работает со среды по воскресенье по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект д. 19, 3 этаж (ТЦ «Фабрикант»).
Часы работы: с 11.00 до 20.00.
Действуют специальные предложения для школьных классов!
Предварительная запись обязательна!
Подробности и запись по тел. 8 (910) 154-64-99.
Сайт: сфера-будущего.рф