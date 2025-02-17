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Музей роботов и видеоигр в Туле: управление танком, интерактивные экскурсии и дни рождения в VR очках
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Музей роботов и видеоигр в Туле: управление танком, интерактивные экскурсии и дни рождения в VR очках

Музей роботов и видеоигр в Туле — это современные развлечения и познание нового через веселье.

Для гостей здесь ждет:

  • Интерактивные экскурсии и общение с роботами
  • Шоу роботов-танцоров 
  • История видеоигр в формате квиза 
  • Игры на приставках разных поколений
  • Мультимедийные танцы, боулинг, теннис.
  • Гонки на автосимуляторах
  • Более 100 игр в VR очках
  • Водные и американские горки, качели, управление самолетом или танком на VR симуляторе
  • Праздники, дни рождения, выпускные и групповые экскурсии. 

Музей работает со среды по воскресенье по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект д. 19, 3 этаж (ТЦ «Фабрикант»).

Часы работы: с 11.00 до 20.00. 

Действуют специальные предложения для школьных классов!

Предварительная запись обязательна! 
Подробности и запись по тел. 8 (910) 154-64-99.

Сайт: сфера-будущего.рф

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вчера, в 13:13 0
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