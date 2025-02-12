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Где в Туле не будет электроэнергии 13 февраля

Где в Туле не будет электроэнергии 13 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов будет отключено электричество по следующим адресам:

  • ул. Халтурина, 8, 10, 12, 6,
  • ул. Демонстрации, 26, 7, 5,
  • ул. Ленина, 2, 4, 6, 6/1, 9, 11,
  • ул. Мосина, 3,
  • пер. 2-й Красный, 7,
  • ул. Коминтерна, 8, 12, 14, 14-а, 19, 22, 24, 27,
  • ул. Ленина, 8/1,
  • ул. Луначарского, 16, 18, 21, 23,
  • ул. Демидовская, 19-33 (нечётн.), 22-48 (чётн.), 25-б, 26-а, 39, 44-а,
  • ул. Красная, 9, 12, 15,
  • ул. Ивановская, 40, 41, 44,
  • ул. Оранжевая,
  • ул. Рязанская 3л,
  • ул. Плеханова, 48, 48-а, 48-и,
  • ул. Пролетарская, 24, 26,
  • ул. Степанова, 29,
  • ул. Чапаева 51,
  • ул. Глухополянская, 52-64,
  • ул. Лобачевского, 2-54.

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