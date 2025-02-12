Где в Туле не будет электроэнергии 13 февраля

С 9 до 17 часов будет отключено электричество по следующим адресам:
- ул. Халтурина, 8, 10, 12, 6,
- ул. Демонстрации, 26, 7, 5,
- ул. Ленина, 2, 4, 6, 6/1, 9, 11,
- ул. Мосина, 3,
- пер. 2-й Красный, 7,
- ул. Коминтерна, 8, 12, 14, 14-а, 19, 22, 24, 27,
- ул. Ленина, 8/1,
- ул. Луначарского, 16, 18, 21, 23,
- ул. Демидовская, 19-33 (нечётн.), 22-48 (чётн.), 25-б, 26-а, 39, 44-а,
- ул. Красная, 9, 12, 15,
- ул. Ивановская, 40, 41, 44,
- ул. Оранжевая,
- ул. Рязанская 3л,
- ул. Плеханова, 48, 48-а, 48-и,
- ул. Пролетарская, 24, 26,
- ул. Степанова, 29,
- ул. Чапаева 51,
- ул. Глухополянская, 52-64,
- ул. Лобачевского, 2-54.